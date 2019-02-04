С больной головы на здоровую. Автобусы вместо 024 забрали у другого района, из которого с трудом выбираются жители

Транспортные проблемы Вторчермета и Сортировки после отмены маршрутки №024 администрация города решила за счет Елизавета и Уктуса, жители которых сегодня столкнулись с серьезными трудностями при попытке выбраться в центр. Маршруты, которые были перенесены "вместо 024", компенсируются для этих микрорайонов троллейбусным сообщением, однако в мороз электротранспорт ломался один за другим, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам жительницы микрорайона Уктус, сегодня утром вышли из строя троллейбусы под номерами 6,9 и 11.

"У нас забрали во благо другим пассажирам маршрут 012, в итоге у меня остался только один несчастный троллейбус, который на полпути сломался. Я пересела в другой троллейбус, проехала одну остановку и опять сломанный троллейбус, так как электричество отключили. Это было не так далеко от работы, я пешком дошла. И плюс все маршрутки переполненные", - рассказала Накануне.RU Виктория.

В ЕМУП "Гортранс" сообщили Накануне.RU, что им не поступало никакой информации о сломанных троллейбусах. Там же добавили, что сегодня из-за сильных морозов скорость движения общественного транспорта снижена.

Стоит отметить, что в связи с отменой 024 маршрута в Екатеринбурге у жителей Елизавета забрали 012 маршрутку и автобус №57а. Горожане в соцсетях уже активно обсуждают эти изменения и планируют жаловаться.