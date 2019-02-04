04 Февраля 2019
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Судебный спор администрации Сургута с "Газпромом" продолжится в марте

9 арбитражный апелляционный суд в марте рассмотрит апелляцию администрации Сургута на решение АС города Москвы по спору с "Газпромом" о понижении давления в газопроводах, проходящих по территории города.

Суд, напомним, встал на сторону газовиков, заявив, что проекты строительства газопроводов прошли все необходимые согласования, а земли для садоводов были выделены с нарушением норм. Суд отказал в удовлетворении требований, что не позволит снизить охранную зону и избежать сноса домов. Администрация оспорила решение, апелляция будет рассмотрена 11 марта.

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Судебный спор администрации Сургута с "Газпромом" продолжится в марте

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Теги: Газпром, администрация Сургута, суд, снос домов



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