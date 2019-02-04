04 Февраля 2019
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"Машина не завелась, а на работу ехать надо". Ямалец выехал на велосипеде в минус 48 градусов

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа прокатился на велосипеде в 50-градусный мороз, передает корреспондент Накануне.RU.

Снятая на видеорегистратор запись с мужчиной, который в аномальные морозы спешит куда-то по своим делам на велосипеде, опубликована в группе "Типичная Тюмень" социальной сети "ВКонтакте".

"Когда машина не завелась, а на работу ехать надо", - говорится в описании к видеоролику. В самой видеозаписи водитель автомобиля комментирует ситуацию, указывая место действия и погоду.

"-48 градусов, город Ноябрьск. Не падаем духом. Лишь бы добраться до рабочего места. Блин... мужик", - выразил сочувствие велосипедисту автор видеоролика.

К нему присоединились и подписчики группы.

Добавим, что велосипедисты в аномальные морозы, хоть и удивляют самих жителей арктического региона, все-таки периодически попадают в сводки новостей. Недавно несколько жителей Сургута в сорокаградусные морозы пересели на велосипеды, выражая протест против повышению стоимости проезда в общественном транспорте. Было проведено несколько таких акций.

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"Машина не завелась, а на работу ехать надо". Ямалец выехал на велосипеде в минус 48 градусов

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Теги: велосипед, морозы, холод



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