Президенты России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 14 февраля
Встреча лидеров России, Турции и Ирана - Владимира Путина, Реджепа Таийпа Эрдогана и Хасана Роухани - по Сирии пройдет в Сочи 14 февраля.
Дату подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Regnum.
На этот же день, помимо трехсторонних переговоров, намечены двусторонние контакты Путина с Эрдоганом.
Напомним, 7 сентября в Иране прошла Третья трехсторонняя встреча глав-государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
В Кремле сообщали, что Путин обсудит с президентами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом дальнейшие совместные усилия по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирии.