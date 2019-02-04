Президенты России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 14 февраля

Встреча лидеров России, Турции и Ирана - Владимира Путина, Реджепа Таийпа Эрдогана и Хасана Роухани - по Сирии пройдет в Сочи 14 февраля.

Дату подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Regnum.

На этот же день, помимо трехсторонних переговоров, намечены двусторонние контакты Путина с Эрдоганом.

Напомним, 7 сентября в Иране прошла Третья трехсторонняя встреча глав-государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

В Кремле сообщали, что Путин обсудит с президентами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом дальнейшие совместные усилия по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирии.