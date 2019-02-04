Бывший глава Минтранса Украины: Запад обманул Киев

Экс-глава Минтранса Украины Евгений Червоненко признал, что Запад обманул Киев.

Заявление прозвучало во время телеэфира канала "112 Украина". Червоненко добавил, что народ остался без поддержки, а свою позицию обосновал тем, что страна так и не смогла интегрироваться в Евразийский экономический союз.

Бывший министр напомнил, что теперь Украину не пускают ни в Евросоюз, ни в НАТО. Свою речь он подытожил тем, что скорое получение страной членства в союзе и альянсе является ложью, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы государства. Он сделал это в последний день, отведенный на подачу документов.