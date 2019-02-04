Воронежские власти подписали концессионное соглашение с ПАО "Квадра"

Накануне в Москве состоялось подписание концессионного соглашения с ПАО «Квадра», передает корреспондент Накануне.RU. Подписание состоялось в правительстве РФ в присутствии вице-премьера Алексея Гордеева. Вместе с губернатором Воронежской области Александром Гусевым свои подписи на документе поставили генеральный директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов и глава Воронежа Вадим Кстенин.

ПАО «Квадра» приняло в концессию ряд объектов имущественного комплекса МКП «Воронежтеплосеть». В рамках соглашения компания инвестирует в обновление теплосетевогокомплекса Воронежа 3,65 млрд рублей. Из них около 2 млрд будет направлено на реконструкцию сетей, порядка 1,5 млрд – на реконструкцию оборудования ЦТП и котельных.

По условиям концессии, «Квадра» принимает в эксплуатацию 142 котельных, 80 центральных тепловых пунктов и 546 км тепловых сетей (в однотрубном исчислении). Энергетикам предстоит заменить устаревшее оборудование, выполнить комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности, снизить удельный расход топлива, провести автоматизацию и диспетчеризацию оборудования.

Алексей Гордеев отметил, что «Квадра» – один из крупнейших производителей тепловой и электрической энергии в стране. " Мы решили поднять подписание соглашения на правительственный уровень из-за того, что это для Воронежа важный и профессиональный шаг. Жители Воронежа ждут одного - устойчивого теплоснабжения и чтобы цены были умеренными. Концессия должна все это обеспечить", - считает заместитель председателя правительства РФ.

Александр Гусев, в свою очередь, подчеркнул, что главные ожидания власти от подписания соглашения с «Квадрой» – обеспечение устойчивого теплоснабжения и замены устаревших сетей и оборудования. С ним согласился и глава Воронежа Вадим Кстенин.

" Мы ждем, что через 15 лет получим в муниципальную собственность обновленные объекты. Мы договорились, что нам нужно опережающее инвестирование. Я уверен, что средства, направленные на модернизацию, ощутимо повысят качество теплоснабжения всех жителей Воронежа", - заявил воронежский губернатор.