04 Февраля 2019
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В России начался отборочный тур фестиваля Эмира Кустурицы

Открыт прием заявок на отборочный тур VII Фестиваля русской музыки Эмира Кустурицы. Его участниками могут стать ученики музыкальных школ и студенты консерваторий.

Фестиваль учрежден всемирно известным режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году, с момента основания его поддерживает компания "Газпром нефть" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Как сообщили Накануне.RU организаторы, прием заявок продлится до 20 марта. Отбор проводится по четырем специальностям: "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые инструменты" и "Вокал" в двух возрастных группах: 13–17 лет и 18–25 лет. Оценочную комиссию возглавит пианист, народный артист России Юрий Розум.

VII Фестиваль русской музыки Эмира Кустурицы, мастер класс Юрия Розума(2019)|Фото: Газпром нефть

VII Фестиваль русской музыки Эмира Кустурицы, большой вечерний концерт(2019)|Фото: Газпром нефть

VII Фестиваль русской музыки Эмира Кустурицы, большой вечерний концерт(2019)|Фото: Газпром нефть

VII Фестиваль русской музыки Эмира Кустурицы, выступление Дениса Мацуева(2019)|Фото: Газпром нефть

Всего из РФ на фестиваль отправятся 26 молодых исполнителей. В июле 2019 года победители отборочного тура выступят на одной сцене с мировыми звездами в этнодеревне Дрвенград (Сербия), которая была построена Эмиром Кустурицей на основании декораций к его фильму "Жизнь как чудо".

VII Фестиваль русской музыки Эмира Кустурицы(2019)|Фото: Газпром нефть

В прошлом году Россию на фестивале представляли 27 конкурсантов, трое из них завоевали награды.

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В России начался отборочный тур фестиваля Эмира Кустурицы

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Теги: VII Фестиваль русской музыки Эмира Кустурицы, отборочный тур, Газпром нефть



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