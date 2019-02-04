04 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

Превышение по меди в 8-12 раз. На Южном Урале от "Фортум" потребовали прекратить незаконный сброс сточных вод в озеро

На Южном Урале прокуратура потребовала от ПАО "Фортум" прекратить незаконный сброс загрязняющих сточных вод в озеро Улагач, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Речь идет об Аргаящской ТЭЦ. У предприятия нет разрешительных документов, но осуществляется сброс сточных вод после охлаждения промышленных агрегатов в озеро Улагач, которое имеет рыбохозяйственное значение. Так, в прошлом году было зафиксировано превышение по меди в 8-12 раз.

В отношении "Фортум" возбуждено административное дело, от гендиректора потребовали устранить нарушения. Если меры не будут приняты, прокуратура намерена обратиться в суд.

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Превышение по меди в 8-12 раз. На Южном Урале от "Фортум" потребовали прекратить незаконный сброс сточных вод в озеро

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Теги: ФОртум, прокуратура, Аргаяшская ТЭЦ, сброс сточных вод,



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