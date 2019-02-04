Автодилеры начнут принимать заказы на Aurus с 15 февраля

Дилерские группы "Авилон" и "Панавто" с 15 февраля начнут принимать предварительные заявки на люксовый российский автомобиль Aurus.

Производство автомобилей будет осуществляться по предварительному заказу. Первыми будут доступны лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600, пишет Regnum.

Цены пока не озвучены. Как обещал глава Минпромторга Денис Мантуров, Aurus будет дешевле своих собратьев - "Бентли" и "Роллс-Ройса".

Ранее министр сообщил, что Aurus начнут выпускать в серийное производство в 2020 году. По его словам, НАМИ в три смены сделает 200 машин в год, перспективе за 7-8 лет рассчитывают выйти примерно на 5 тысяч автомобилей по году.

Как сообщало Накануне.RU, авто серии "Кортеж" был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец.

Также стало известно, что в России ведутся научно-исследовательские работы в области превращения автомобильного двигателя от проекта "Кортеж" в авиационный.