04 Февраля 2019
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Наука и техника В России

Автодилеры начнут принимать заказы на Aurus с 15 февраля

Дилерские группы "Авилон" и "Панавто" с 15 февраля начнут принимать предварительные заявки на люксовый российский автомобиль Aurus.

Производство автомобилей будет осуществляться по предварительному заказу. Первыми будут доступны лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600, пишет Regnum.

Aurus, служебная машина аурус сенат, кортеж(2018)|Фото: nakanune.ru

Цены пока не озвучены. Как обещал глава Минпромторга Денис Мантуров, Aurus будет дешевле своих собратьев - "Бентли" и "Роллс-Ройса".

Ранее министр сообщил, что Aurus начнут выпускать в серийное производство в 2020 году. По его словам, НАМИ в три смены сделает 200 машин в год, перспективе за 7-8 лет рассчитывают выйти примерно на 5 тысяч автомобилей по году.

Как сообщало Накануне.RU, авто серии "Кортеж" был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец.

Также стало известно, что в России ведутся научно-исследовательские работы в области превращения автомобильного двигателя от проекта "Кортеж" в авиационный.

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Автодилеры начнут принимать заказы на Aurus с 15 февраля

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Теги: Aurus, автодилеры



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Ранее 25.12.2018 09:32 Мск Автомобиль Aurus начнут выпускать в массовое производство в 2020 году

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