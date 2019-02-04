04 Февраля 2019
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Общество Свердловская область Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Арбитраж оштрафовал "Корпорацию развития"

"Корпорация развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") заплатит штраф за неисполнение предписания о консервации второй очереди моста через Надым в Ямало-Ненецком автономном округе. Речь идет о железнодорожной части объекта, к строительству которой успела приступить структура, передает корреспондент Накануне.RU.

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С заявлением о привлечении к административной ответственности Корпорации в суд обратилось Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Предписание о консервации объекта "КР" получила еще в 2017 г., проверка, проведенная в 2018 г. показала, что "КР" вопреки требованиям техрегламента не обеспечила консервацию объекта.

Как сообщало Накануне.RU, "Корпорация развития" весной 2018 г. объявила конкурс на поиск подрядчика для консервации участка Широтного хода, но на конкурс не было подано ни одной заявки. В суде Корпорация настаивала на том, что не является субъектом административного правонарушения, так как осуществляла лишь функции инвестора СШХ, но суд пришел к выводу, что "Корпорация развития" являлась застройщиком. Арбитраж назначил штраф "Корпорации развития" в размере 50 тыс. руб.

Напомним, "Корпорация развития" больше не является участником Северного широтного хода, проект перешел к компания СШХ (50,1% – у управляющей компании СШХ Юрия Рейльяна и Виктора Пигина, 49,9% – у "дочки" РЖД "КРП-инвест"), с ней в начале октября Росжелдор подписал концессионное соглашение.

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Арбитраж оштрафовал "Корпорацию развития"

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Теги: Корпорация развития, Северный широтный ход, мост через Надым, консервация, Арбитражный суд Свердловской области



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