Уралец получил 10 лет "строгача" за убийство лопатой

Суд вынес приговор 66-летнему жителю Североуральска. Его признали виновным в убийстве и надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 7 августа прошлого года пьяный злоумышленник вступил в конфликт с местным жителем во дворе дома по улице Горняков. Он вооружился лопатой, которой причинил своему оппоненту множественные повреждения. От полученных травм тот скончался.

Суд вынес свой приговор: 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с осужденного в пользу родственников погибшего мужчины взыскано более миллиона рублей в счет компенсации морального и материального вреда.