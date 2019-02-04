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Новые подробности в суде над экс-главой Тюмени: три юноши-пассажира и две погибшие собаки

В Тюмени продолжается суд над экс-главой областной столицы Дмитрием Еремеевым по громкому делу о ДТП с двумя погибшими. На третьем заседании в суд были приглашены трое свидетелей - юноши, которые в момент аварии находились в автомобиле Еремеева. Отметим, что изначально о пассажирах в машине экс-спикера ничего сообщалось, считалось, что он ехал один. О пассажирах широкой общественности стало известно только на прошлом судебном заседании.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, первый молодой человек рассказал, что он и его друзья стояли в тот злополучный день на трассе возле села Червишево и хотели ехать в город, поймав попутку, сели в белый внедорожник в первом часу ночи. Он рассказал, что в машине, помимо пассажиров, ещё были две маленькие собаки.

Во время езды водитель разговаривал по телефону, но говорил ли он во время обгона, свидетель не помнит, сам момент столкновения он не видел. "Белая вспышка и сильный удар", - описал он тот злополучный момент и пояснил, что в результате разбил бровь и ударил руки. Также он пояснил, что был пристегнут ремнями безопасности.

Уехал он с друзьями на другой машине сразу после аварии, в этот момент второй автомобиль дымился.

Дмитрий Еремеев, пересмотр уголовного дела, суд(2019)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Еремеев, пересмотр уголовного дела, суд(2019)|Фото: Накануне.RU

Второй юноша-свидетель также пояснил суду, что Еремеева он не знает и до аварии знаком не был. История та же: ехали из деревни в город, поймали попутку и попали в аварию. Прокурор попросила рассказать, лезли ли собаки к водителю и разговаривал ли он по телефону во время столкновения. Ответ поступил отрицательный.

Кроме этого свидетель рассказал, что внедорожник экс-главы Тюмени ехал со скоростью в 120 километров в час, однако адвокат Еремеева утверждает, что скорость была ниже.

В какой-то момент судья зачитала письменные показания второго свидетеля, где он пишет, что алкоголя никто не употреблял, однако скорость внедорожника была в 120-140 километров в час, а водитель во время движения разговаривал по телефону. Однако на суде он стал отрицать последнюю часть своих показаний про телефонные разговоры подсудимого Еремеева.

Дмитрий Еремеев, пересмотр уголовного дела, суд(2019)|Фото: Накануне.RU

Третий молодой пассажир рассказал о себе, что нигде не учится и не работает. В пути в машине он сразу уснул и проспал до самой аварии и ничего не помнит. Однако сон не помешал ему указать скорость автомобиля (100-120 километров в час), а также пояснить, что Еремеев во время аварии не говорил по телефону. По его словам, машина такси после аварии загорелась и взорвалась.

Судья также зачитала предварительные письменные показания третьего свидетеля, из которых было понятно, что он все-таки не спал, а подробно описал свою поездку.

Дмитрий Еремеев, пересмотр уголовного дела, суд(2019)|Фото: Накануне.RU

Выслушав свидетелей, суд приступил к допросу самого Еремеева.

Он пояснил, что в тот день выехал вечером со своей дачи в Черной речке вместе со своими собаками, на повороте федеральной трассы увидел "трёх молодых парней" и решил их подвезти.

"Там так принято (людей подвозить), рядом деревня и автобусы ходят нечасто", - пояснил он свою мотивацию.

Во время допроса экс-чиновник заверил, что по телефону не разговаривал.

Дмитрий Еремеев, пересмотр уголовного дела, суд(2019)|Фото: Накануне.RU

"Вдалеке я увидел одинокий тусклый огонек, у меня двадцать лет стажа вождения, я плавно начал идти на обгон", - пояснил Еремеев добавив, что столкновение стало для него неожиданным и он никак не думал, что одинокий тусклый огонек - это был встречный автомобиль.

"Одна фара, кромешная тьма, дорога не подсвечивается, я даже не понимал, в какую сторону выкручивать руль, вправо или влево, как фара горела", - описал свои воспоминания он и сделал замечание: "повезло, что удар пришелся на меня, и пассажиров несильно поломало".

Дмитрий Еремеев, пересмотр уголовного дела, суд(2019)|Фото: Накануне.RU

Кстати, обе собаки Еремеева погибли, не пережив последствий аварии.

В заключение своих показаний он выразил соболезнования родственникам и заявил, что сожалеет о случившимся.

Дмитрий Еремеев, пересмотр уголовного дела, суд(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам прокурора, у следствия имеется детализация соединений телефона Еремеева в 23.46, то есть в сам момент аварии.

"На вас свидетели наговаривают или детализация не та?" - поинтересовался гособвинитель у подсудимого. Еремеев ещё раз клятвенно заверил, что по телефону он за рулём не разговаривал, а свидетели могут и ошибаться.

Судебное заседание будет продолжено 12 февраля в 14.00.

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Новые подробности в суде над экс-главой Тюмени: три юноши-пассажира и две погибшие собаки

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Теги: Дмитрий Еремеев, пересмотр уголовного дела, суд, свидетели, подростки



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