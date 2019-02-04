В Сургуте около роддома убили барана - отмечали рождение ребенка

В Сургуте около здания перинатального центра во время выписки пациентки зарезали барана, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Запись очевидцы встречи выложили в соцсетях. На ней видно, что среди "зрителей" есть и дети.

В пресс-службе окружного управления МВД Накануне.RU сообщили, что по факту публикации ролика проводится проверка, ищут тех, кто принимал участие в "церемонии". Заявлений от кого-либо по факту случившегося не поступало.