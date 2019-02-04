Трамп объявит своих кандидатов на ряд постов в Пентагоне

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп в ближайшее время намерен сменить начальников штабов сухопутных войск и военно-морских сил США, а также командующего корпуса морской пехоты Соединенных Штатов.

Кроме того, Трамп также официально назначит председателя объединенного комитета начальников штабов.

При этом отмечается, что новые назначения должны быть одобрены Сенатом, передает РИА Новости.

Как подчеркивает издание, начальники штабов могут служить на своем посту только ограниченный период времени.

Напомним, ранее стало известно, что прежний глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале 2019 года.

Как сообщалось ранее, проблема якобы в том, что Мэттис не хочет, чтобы президент США использовал вооруженные силы во внутриполитической борьбе с недругами. Глава Пентагона разошелся с Трампом во взглядах на политику в отношении НАТО, совместные военные учения с республикой Корея, выход США из сделки с Ираном и на другие актуальные вопросы.

Трамп назначил Патрика Шанахана временным главой Пентагона в конце декабря. По словам президента США, "он справится великолепно".