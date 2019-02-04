В Екатеринбурге полностью сформировали экспертный совет по развитию Шарташского лесопарка

В Екатеринбурге завершилось формирование экспертного совета при Шарташском лесопарке. В него вошли 25 представителей различных сфер деятельности, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как Накануне.RU ранее сообщало, в состав совета вошел музыкант, лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин. Также развитием лесопарка будет заниматься президент Федерации триатлона Свердловской области Андрей Чекунов, архитектор Ашот Карапетян, руководитель детско-молодежной общественной организации "Каравелла" Лариса Крапивина, предприниматель Юрий Окунев, депутат гордумы Тимофей Жуков и другие.

Отметим, что формирование экспертного совета началось еще в декабре 2018 года. Изначально планировалось включить 15 человек в совет, но потом его состав увеличили до 25 человек, так как жители города проявили большой интерес к вопросам благоустройства Шарташского лесного парка.

Первое заседание экспертного совета состоится в марте. На нем планируется приступить к разработке мастер-плана развития лесопарка.