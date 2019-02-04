В Челябинске депутата, арестованного по делу Бахаева, отпустили под домашний арест

Челябинский областной суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест депутату Центрального районного совета, бизнесмену Михаилу Смирнову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"Суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу адвоката, изменил избранную меру пресечения на домашний арест на тот же срок", - рассказали в пресс-службе облсуда.

Под домашним арестом Смирнов пробудет до 19 февраля.

Как ранее сообщало Накануне, депутату предъявлено обвинение в мошенничестве. Следствие считает, что Смирнов в 2017 году вместе с первым замминистра экономического развития региона Антоном Бахаевым и директором агентства международного сотрудничества Ольгой Алейниковой похитил более 3,8 млн рублей из региональной казны - эти деньги были выделены на проведение российско-казахстанского форума.