Агуэро признался, что забил гол рукой в победном матче с "Арсеналом"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признался, что забил гол рукой в матче 25-го тура Премьер-лиги против лондонского "Арсенала".

Напомним, встреча прошла в воскресенье в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Форвард сборной Аргентины забил все три мяча своей команды.

Уже после матча он признался, что сыграл не по правилам.

"В моменте с третьим голом я сначала подумал, что мяч ударился мне в грудь. Но потом посмотрел повтор и увидел, что это была рука", - цитирует Агуэро "Чемпионат" со ссылкой на BBC.

Будет ли Премьер-лига проводить свое разбирательство после этих слов – пока неизвестно.

Напомним, недавно "Манчестер Сити" вошел в десятку самых доходных футбольных клубов Европы.