Девять иностранцев едва не замёрзли на тюменской трассе из-за сломавшейся машины

Спасатели помогли девяти уроженцам Киргизии не умереть от холода на одной из трасс. После того, как у иностранцев сломался автомобиль, они остались один на один с морозом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления МЧС.

Пять мужчин и четыре женщины ехали из Киргизии на свадьбу к родственнику. 2 февраля на 410 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск у микроавтобуса вышел из строя генератор, сел аккумулятор. Люди остались на трассе в тридцатиградусный мороз, не имея возможности уехать, и обратились за помощью к спасателям.

Приехав на место, те решили эвакуировать гостей. Ближайшее место, где можно было отремонтировать автомобиль и устроиться на ночлег, было в 25 км от места поломки. Спасатели доставили туда пострадавших. В итоге те успели на торжество.