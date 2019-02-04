В Магнитогорске уволят кондуктора, который высадил из трамвая девочку из-за порванной купюры

В Магнитогорске уволят кондуктора, который высадил 13-летнюю девочку из трамвая из-за порванной купюры. Он нарушил должностную инструкцию о порядке приема оплаты проезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Бригадир кондукторов и начальник цеха сбора выручки понесли дисциплинарные наказания, лишены премии на 100%.

Руководство МП "Маггортранс" принесло извинения за произошедший инцидент и пообещали провести со всеми сотрудниками профилактическую работу.

Напомним, информацию об инциденте опубликовал отец девочки в одном из местных пабликов во "ВКонтакте". С его слов ситуация выглядит следующим образом: "Дочка пришла на остановку Энгельса, как раз подъехал трамвай 25 маршрута. Она села в него и передала 50 руб. кондуктору (парню), чтобы оплатить проезд. Так этот "кондуктор" не принял деньги за проезд, а высадил дочку из трамвая, сказав, что купюру такую в кассе не принимают". Он также уточнил, что девочка ушла из школы пораньше из-за плохого самочувствия. Сейчас по данному факту СК проводит проверку.

Напомним, это далеко не первый подобный случай в уральском регионе.

Прошлой зимой в Тюмени 15-летней девочке не хватило денег на оплату проезда в автобусе. Кондуктор высадила подростка на мороз.

В Челябинске четвероклассника высадили из трамвая, потому что тот забыл проездной и был без наличных денег.

В апреле в Полевском ребенка высадили из автобуса на дорогу, потому что он хотел оплатить проезд монетами в 10 копеек.