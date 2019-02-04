Токио требует от Москвы освобождения судна, задержанного пограничниками РФ

Токио будет добиваться возвращения задержанного российскими пограничниками японского рыболовного судна "Нисиномару-68". Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Судно было задержано 2 февраля, его вместе с командой отконвоировали в приморский порт Находка.

На борту судна находится 10 граждан Японии. Экипаж занимался промыслом краба в Японском море.

Российская сторона проинформировала Токио о задержании и подчеркнула, что судно было задержано в исключительной экономической зоне России, передает РИА Новости.

Япония не впервые заявляет протест в момент интенсивных переговоров по заключению мирного договора между двумя странами.

В январе МИД Японии выразил протест на действия пограничной службы России, сотрудники которой оштрафовали два японских судна, ловивших рыбу у острова Кунашир на юге Курил.

Пограничная служба ФСБ России, остановив 7 января японские суда у острова Кунашир, не обнаружила у экипажей документов, разрешающих лов в указанном районе. Рыболовам пришлось уплатить штраф.