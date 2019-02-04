В екатеринбургском парке имени Маяковского из-за морозов закрыли каток и аттракционы

В Екатеринбурге в парке имени Маяковского из-за сильных морозов временно закрыли для посетителей каток и аттракционы. Такие ограничения будут действовать 4 и 5 февраля, сообщается в официальной группе ЦПКиО "Вконтакте".

Между тем, сам парк будет открыт для посетителей с 06.00 до 24.00.

Отметим, что ночью 2 февраля на Средний Урал пришла аномально холодная погода. Как сообщает Уральский гидрометцентр, в понедельник днем в регионе похолодает до -27 градусов, в горах и низинах – до -33. Днем 5 и 6 февраля столбики термометра опустятся до -28, -29 градусов, а ночью может похолодать до -33, -41 градуса. В эти дни также ожидается местами небольшой снег и изморозь.

В уральской столице сегодня днем будет 22-24 градуса ниже нуля, а к вечеру похолодает до -26. Также ожидается небольшой снег. 5 февраля в Екатеринбурге будет - 26, -28 градусов, а к середине недели, 6 февраля, в городе снова пойдет снег, температура воздуха днем составит -23,-25 градусов.

Напомним, что в Екатеринбурге 1 февраля выпало много снега, на дорогах города целый день сохранялись 7-бальные пробки, было зафиксировано более 10 ДТП. Пешеходные тротуары и дороги были заснежены, а коммунальные службы не справлялись с большим количеством выпавших осадков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, с 1 по 3 февраля в городе выпало 18 миллиметров осадков, когда среднестатистический показатель февраля (в целом по месяцу) - 19-20 миллиметров осадков.