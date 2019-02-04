04 Февраля 2019
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Общество За рубежом

Сын Якунина продает гостиницу рядом с австрийским замком

Компания VIY Management, принадлежащая Андрею Якунину, сыну экс-президента РЖД Владимира Якунина, продает свою долю в 4-звездном отеле Radisson Blu Park Royal Palace в Вене.

Отель стоит не менее 60 млн евро, полагает партнер Colliers International Станислав Бибик, активу Якунина принадлежит 51%.

Radisson Blu Park Royal Palace соседствует с замком Шенбрунн. В нем есть пять конферец-залов и "церемониальный зал" на 550 человек площадью 606 кв. м., пишет РБК.

В прошлом году фонд Якунина-младшего за 13,5 млн евро продал 10% в проекте строительства 5-звездного отеля Antognolla Luxury Resort and Residences в замке XI века в итальянской Умбрии.

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Сын Якунина продает гостиницу рядом с австрийским замком

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Теги: VIY Management, Андрей Якунин, VIY Greater Europe Hospitality Fund SICAV-SIF, Radisson Blu Park Royal Palace



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