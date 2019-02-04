"Аэрофлот" наградил экипаж рейса Сургут — Москва, предотвративший угон воздушного судна

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев вручил корпоративные награды авиакомпании экипажу рейса SU1515 Сургут — Москва, предотвратившему 22 января 2019 года попытку угона воздушного судна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Высшей награды почетного знака "Отличник Аэрофлота" за верность долгу, мужество и героизм, проявленные в экстремальной ситуации удостоены командир воздушного судна Рустам Цыбакин, второй пилот Владислав Кулик, старший бортпроводник Ева Крайчек, бортпроводник Мария Никулина.

Почетные грамоты за профессионализм и высокие личные качества получили бортпроводники Лейла Гулиева, Екатерина Золотая, Татьяна Ферапонтова, а также представитель "Аэрофлота" в Ханты-Мансийске Игорь Зайков.

Также все члены экипажа и представитель авиакомпании поощрены денежной премией.

Виталий Савельев во время торжественной церемонии награждения назвал экипаж рейса Сургут - Москва героями.

"Они не знали реальны ли угрозы злоумышленника, вооружен ли он, есть ли у него сообщники на борту. Но все их действия были направлены на сохранение жизни и здоровья пассажиров. В экстремальной ситуации они не потеряли самообладания, сработали профессионально и безупречно. Продемонстрировали всему миру, что такое российская школа авиации", - заявил гендиректор "Аэрофлота". Также он выразил благодарность пассажирам рейса, за проявленную выдержку. Он отметил, что для авиакомпании ценно оказанное профессионализму экипажа доверие.

Напомним, самолет "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву во второй половине дня 22 января. После взлета один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Его удалось убедить совершить промежуточную посадку. В результате командир развернул самолет и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы.

Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. По оценке Национального антитеррористического комитета РФ, командир воздушного судна принял единственно верное решение.