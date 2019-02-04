Прокуратура уличила свердловский МУП в загрязнении реки Нейва

На Среднем Урале прокуратура нашла нарушения в деятельности муниципального унитарного предприятия "Невьянский водоканал".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по результатам проверки и лабораторного анализа в составе сточных вод выпуска с очистных сооружений в реку Нейва были обнаружены загрязняющие вещества: медь, нитраты, фосфат-ион, биохимические потребления кислорода, взвешенные вещества и нефтепродукты в количестве, превышающем нормативы в несколько раз. Также было установлено, что МУП "Невьянский водоканал" ведет сброс сточных вод без соответствующего разрешения.

В отношении директора предприятия были возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых он оштрафован на общую сумму 13 тыс. руб. Также прокурор подал иск в Невьянский городской суд с требованиями обязать МУП все-таки получить нужное разрешение. Суд эти требования полностью удовлетворил.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году свердловскую артель "Нейва" оштрафовали за загрязнение реки Тагил, которую заволокло глиной.