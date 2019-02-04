На дорогах России появятся уменьшенные и совмещенные дорожные знаки

В России могут появиться уменьшенные и совмещенные дорожные знаки, сообщает газета "Известия".

По данным издания, минимально допустимый размер знаков после успешного эксперимента в пяти регионах понижен до 40x40 см. В отдельных случаях - до 35 на 35 см, что в два раза меньше действующего стандарта.

Эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года. Уточняется, что он был задуман в интересах пешеходов, а также для улучшения внешнего облика улиц.

Ранее сообщалось, что на дорогах установят дорожные знаки, автоматически определяющие оптимальный скоростной режим исходя из текущих дорожных условий.

Скорость движения транспорта будет регулироваться в зависимости от осадков и видимости.

Знаки с переменной информацией планируют размещать на автомагистралях и скоростных трассах. По мнению экспертов, данная мера позволит повысить безопасность на дорогах.