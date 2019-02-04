Жильцам дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, разрешает в нем остаться, если здание будет признано безопасным

Жильцам дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, разрешает в нем остаться, если здание не будет признано аварийным. Если будут выявлены риски – дом расселят полностью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, в Магнитогорске Мутко осмотрел ход выполнения демонтажных работ, встретился с пострадавшими и провел совещание в администрации города.

Он рассказал, что после завершения демонтажных работ, будут сделаны окончательные выводы. Если дом признают безопасным, жильцам разрешает в нем остаться.

"Сегодня была уточнена задача президента по расселению дома, и мне показалось, что нам удалось достичь компромисса с жителями. Если здание не будет признано аварийным, то люди смогут в нем остаться. Если будут выявлены риски для проживания – дом будет расселен полностью. Люди успокоились, потому что поняли, что каждый примет свое решение", - подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Глава региона добавил, что в настоящий момент прорабатываются алгоритмы достижения поставленной задачи.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек. Президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области.

Однако мнения жителей дома разделились, одни хотят переехать в новое жилье, другие – нет.