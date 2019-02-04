Своих кадров нет? Департамент промышленности ХМАО возглавил московский менеджер

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении директором департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа Кирилла Зайцева. Новый руководитель ранее возглавлял московские компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре правительства Югры, Зайцев занимал должность гендиректора компании "Интеско", входил в состав совета директоров столичного холдинга "КиПиАй" и был его исполнительным директором.

Зайцев курировал проекты индустриальных парков, при его участии был реализован проект парка, специализирующегося на переработке попутного нефтяного газа и газохимии в ХМАО.

Как сообщало Накануне.RU, с лета прошлого года обязанности руководителя департамента исполнял Андрей Шиповалов. Он вернулся на должность замруководителя – начальника управления правового и экономического регулирования.