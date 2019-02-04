Павел Миков попросил следователей Пермского края разобраться с аварийными домами для сирот

Уполномоченный по правам человека Павел Миков попросил следователей разобраться с домами для сирот, которые оказались непригодны для жилья, передает корреспондент Накануне.RU.

Краевой омбудсмен проинспектировал дома для сирот в Добрянке. Здание по адресу ул. Герцена 40а изначально строилось под новый корпус добрянской центральной больницы и после возведения более 10 лет простояло невостребованным. Три года назад в него стали заселять выпускников детских домов. 166 квартир из здания сделали квартирами для сирот, как отмечает Павел Миков: "на скорую руку". Были освоены немалые бюджетные средства, а в итоге дом оказался непригодным для проживания: черная плесень, холод (в некоторых квартирах всего до 10 градусов тепла), промерзшие стены, щели в панелях, из которых построено здание. В нежилых квартирах воровство и размороженные системы, так как были изначально поставлены двери, не обеспечивающие безопасность.

"Созвонились с руководителем СУ СК РФ по Пермскому краю Юрием Сарапальцевым. Реакция мгновенная - как и в Нытве, по Добрянке будет возбуждено уголовное дело! Уверен, что и должностные лица и строители понесут ответственность. А что с людьми делать будем? Кто будет приводить и в кратчайшие сроки жилье в нормативное состояние? Будет ли исполнено поручение губернатора Пермского края Максима Решетникова министрами краевого правительства? ИГЖН Пермского края отчиталось, что в 2018 году обследовало 100% спецжилфонда для детей-сирот. Но даже по тем адресам, где я побывал в эти два дня, и конкретным квартирам инспекторов ИГЖН не было", - сообщил Павел Миков в своем Instagram.

Он заявил, что надеется на принципиальную позицию следователей Прикамья в отношении домов для сирот, построенных в Добрянке, Верещагино, Карагае, Суксуне и других муниципалитетах региона.