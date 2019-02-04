Летевший из Москвы самолет не смог сесть в Красноярске из-за мороза

Самолет компании "Аэрофлот" рейса Москва-Красноярск из-за морозов приземлился в Новосибирске.

В Красноярск борт прилетит, как только станет теплее, сказал Regnum представитель аэропорта.

Сейчас температура воздуха в районе аэропорта составляет минус 43 градуса.

Отметим, на прошлой неделе резкое похолодание наступило в сибирских регионах. В Омской области с 3 по 8 февраля ожидается аномально холодная погода: −30… −35°С, в отдельных районах - до минус 40 °C и ниже. Аномальные холода пришли в Красноярск, до минус 32 °C днем и до минус 38 °C ночью. В Новосибирске также наступили морозы до минут 40°C.

Как сообщало Накануне.RU, аномальные морозы парализуют работу ямальских аэропортов. Температура воздуха в регионе достигла минус 47 градусов.

Самолеты авиакомпании "ЮВТ аэро" не могут эксплуатироваться в таких погодных условиях. Допустимая температура для них - до минус 40 градусов. Самолеты других авиакомпаний выполняют рейсы согласно расписанию.

Также из-за метеоусловий несколько рейсов оказались задержаны. Отметим, что в городах "матрешки" введен режим повышенной готовности. На Ямале не работают зимники. В школах объявлены актировки.