04 Февраля 2019
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Сечин попросил новые льготы для нефтяного месторождения в ХМАО

Глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил предоставить льготы для Приобского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. Ранее компании удалось добиться преференций в размере 350 млрд руб. для Самотлорского месторождения в том же регионе, вновь запрошенные льготы на треть превышают эту сумму.
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По данным РБК, письмо с просьбой льгот Сечин направил президенту России Владимиру Путину в декабре 2018 г. Налоговый вычет из НДПИ на 460 млрд руб. (оценка потерь бюджета за 10 лет сделана Минфином) нужен по тем же причинам, что и для Самотлора: месторождение высокообводненное, оставшиеся запасы огромны, но добыча их пока нерентабельна.

Добыча на Приобском месторождении составляет порядка 25 млн т в год и медленно снижается. При этом по прогнозу социально-экономического развития ХМАО, добыча в целом в регионе к 2036 г. упадет в 1,3 раза.

​На письме Сечина о льготах для Приобского месторождения президент поставил резолюцию "доложить", рассказали два собеседника агентства. Как сообщало Накануне.RU, ранее представители Минфина выступали против новых преференций для нефтяников.

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Сечин попросил новые льготы для нефтяного месторождения в ХМАО

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Теги: Игорь Сечин, Роснефть, льготы, Приобское месторождение



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