В Перми из-за водителя-лихача пострадали четыре человека, в том числе две маленькие девочки

В Дзержинском районе Перми несколько человек пострадали в аварии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

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Около 14.20 2 февраля в районе дома № 33 по улице Докучаева 36-летняя водитель "Mitsubishi" выехала на "встречку" и столкнулась с "Renault Logan". Пострадали 52-летняя пассажир "Renault" и три человека из автомобиля предполагаемой виновницы ДТП, среди которых девочки 2013 и 2016 г.р.

В больнице находится только пассажирка "Renault Logan", остальные – на амбулаторном лечении. По факту ДТП проводится проверка.