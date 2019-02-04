04 Февраля 2019
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Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

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Пушков назвал "неравным уравнением" предложение Бундестага убрать ракеты 9М729 за Урал

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление Бундестага о ракетах 9М729. Российский сенатор назвал это "неравным уравнением", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по мнению немецкого парламента, для сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия должна передислоцировать все имеющиеся ракеты 9М729 подальше на восток, за Уральские горы.

Пушков, комментируя ситуацию, напомнил, что глава МИД Польши призывает США установить  ядерные ракеты в Польше - поближе к границам РФ.

"Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО. Разумеется, в мирных целях и без мысли о том, чтобы угрожать России", - написал сенатор в своем Твиттере.

Напомним, ранее Алексей Пушков ответил американскому политику, призвавшему отправить корабли НАТО в Черное море.

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Пушков назвал "неравным уравнением" предложение Бундестага убрать ракеты 9М729 за Урал

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Теги: Пушков, ракеты, Бундестаг



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