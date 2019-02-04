04 Февраля 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО В России

"Победа" пожаловалась на финансовую несостоятельность югорской авиакомпании

Генеральный директор лоукостера "Победа" Андрей Калмыков обратил внимание Росавиации на недостаточность финансовых ресурсов у авиакомпании Utair.

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В письме, направленном в ноябре на имя руководителя ведомства, он заявил, что такое положение создает серьезную угрозу безопасности полетов, сообщают "Ведомости". Речь идет об отрицательной стоимости чистых активов. Представители Росавиации, Utair и "Победы" от комментариев отказались.

Возможно, Росавиация проигнорирует "сигнал" конкурента, так как просрочек платежей по зарплатам, платежам в бюджеты и по операционной деятельности Utair не допускает. Utair, напомним, начала реструктуризацию долгов, при этом в декабре авиакомпания приостановила выплаты по семилетним кредитам, чтобы рассчитаться с поставщиками топлива и коммерческими контрагентами.

Как сообщало Накануне.RU, ранее появилась информация о том, что на базе Utair может быть создана региональная авиакомпания с участием ВТБ и Сбербанка. Основной акционер перевозчика - Ханты-Мансийский автономный округ - поддержал идею.

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"Победа" пожаловалась на финансовую несостоятельность югорской авиакомпании

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Теги: ЮТэйр, Победа, авиация



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