04 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Вице-президент Венесуэлы предупредила об ответе в случае военного вторжения

Каракас сможет ответить на любую попытку силового вмешательства во внутренние дела страны, откуда бы оно ни исходило. Об этом заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп заявил о возможной отправке в латиноамериканскую страну военных.

Как отметила Родригес, подоплёкой такого заявления является желание Вашингтона "овладеть богатыми ресурсами Венесуэлы".

"Народ Венесуэлы будет стоять на страже границ родины и не позволит никакого иностранного вмешательства, откуда бы оно ни исходило", — цитирует её ТАСС.

Вице-президент подчеркнула, что Каракас "всегда готов к отражению нападения".

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего латиноамериканское государство во второй раз и не признанный Организацией американских государств и США. Действующий лидер страны заявил о государственном перевороте, устроенном Вашингтоном.

Хуан Гуаидо, Венесуэла, восстание(2019)|Фото: AP Photo / Fernando Llano

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Вице-президент Венесуэлы предупредила об ответе в случае военного вторжения

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Теги: Венесуэла, Делси Родигес, США, Дональд Трамп, вторжение



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