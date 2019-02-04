Вице-президент Венесуэлы предупредила об ответе в случае военного вторжения

Каракас сможет ответить на любую попытку силового вмешательства во внутренние дела страны, откуда бы оно ни исходило. Об этом заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп заявил о возможной отправке в латиноамериканскую страну военных.

Как отметила Родригес, подоплёкой такого заявления является желание Вашингтона "овладеть богатыми ресурсами Венесуэлы".

"Народ Венесуэлы будет стоять на страже границ родины и не позволит никакого иностранного вмешательства, откуда бы оно ни исходило", — цитирует её ТАСС.

Вице-президент подчеркнула, что Каракас "всегда готов к отражению нападения".

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего латиноамериканское государство во второй раз и не признанный Организацией американских государств и США. Действующий лидер страны заявил о государственном перевороте, устроенном Вашингтоном.