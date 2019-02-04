04 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО

В центре Москвы произошёл крупный пожар в жилом доме

На Никитском бульваре в центре Москвы произошёл крупный пожар в многоквартирном доме 1912 года постройки.

По информации пресс-службы главного столичного управления МЧС, возгорание произошло в доме №12 в квартире на пятом этаже, в результате чего огонь охватил пятый и четвёртый этажи.

В ходе тушения пожара были спасены 42 человека, в том числе восемь детей.

В 03.49 бедствие было локализовано, а в 05.10 — ликвидировано.

"К сожалению, в результате происшествия есть пострадавшие и погибшие", — говорится в сообщении.

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В центре Москвы произошёл крупный пожар в жилом доме

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Теги: Москва, Никитский бульвар, пожар, МЧС



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