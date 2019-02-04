04 Февраля 2019
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Общество В России

В Минздраве заявили о росте случаев заболевания раком в России

В 2018 году было диагностировано более 18 млн новых случаев онкологических заболеваний в мире, при этом почти 10 млн человек скончались от этой болезни, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центром радиологии Минздрава РФ.

В то же время в России, как передаёт "РИА Новости", по итогам прошедшего года было выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, что на 20 тыс. больше, чем в 2017 году.

"Во всём мире борьба с онкологическими заболеваниями является одной из самых актуальных, а в нашей стране она получила статус национального приоритета в здравоохранении", — говорится в сообщении.

По словам заслуженного врача РФ Владимира Моисеенко, для изменения ситуации необходимо "создание эффективной структурной модели онкологической службы и её скорейшей функциональной интеграции в единое информационное поле".

В то же время он отметил, что за последние годы произошёл рост количества случаев выявления рака на ранних стадиях.

"Более половины случаев выявления злокачественных опухолей приходится на ранние стадии развития заболевания… ещё 10 лет назад онкология на ранней стадии выявлялась в 15% случаев", — цитирует Моисеенко издание.

Отметим, 4 февраля — всемирный День борьбы с онкозаболеваниями, учреждённый Международным союзом борьбы против рака с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.

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В Минздраве заявили о росте случаев заболевания раком в России

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Теги: Минздрав РФ, онкология, рак



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