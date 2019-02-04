Папа Римский совершил исторический визит в ОАЭ

Папа Римский Франциск прибыл с трёхдневным визитом на Аравийский полуостров.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на эмиратские СМИ, это первый визит предстоятеля Римско-католической церкви в ОАЭ.

В планах понтифика — встреча с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяйном, а также с главой авторитетного исламского университета Аль-Азхар шейхом Ахмадом ат-Тейибом и другими мусульманскими религиозными деятелями.

В честь визита папы Франциска в Абу-Даби была организована Глобальная конференция по человеческому братству с участием религиозных лидеров всего мира.