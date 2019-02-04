Макрон не исключает проведение референдума из-за "желтых жилетов"

Французский президент Эммануэль Макрон планирует провести референдум, чтобы остановить массовые акции протеста "желтых жилетов".

Как пишет Journal du Dimanche со ссылкой на свои источники, референдум может состояться 26 мая - в день выборов в Европарламент. При этом не уточняется, какой вопрос может быть вынесен на всенародном голосовании.

Тем временем, в акции протеста "желтых жилетов", которые прошли во Франции 2 февраля, участвовали около 60 тыс. человек. Мероприятия прошли в поддержку пострадавших от действий правоохранителей манифестантов, сообщают "Известия".

Напомним, 12 января во Франции прошла девятая акция "жёлтых жилетов", в которой в общей сложности приняли участие около 84 тысяч человек. Поводом для протестов стал рост цен на бензин и дизельное топливо. При этом, несмотря на уступки правительства страны, массовость движения растёт.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о намерении представителей "жёлтых жилетов" баллотироваться на выборах в Европарламент в мае 2019 г.