Трамп: США не будут выводить войска из Южной Кореи в рамках сделки с КНДР

США не намерены выводить свои войска из Южной Кореи в рамках договоренностей с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. "У нас в Южной Корее 40 тыс. военнослужащих, содержать их очень дорого. Но у меня нет таких планов, я никогда даже не обсуждал возможность вывести их", - сказал американский лидер.

При этом, президент США отметил, что в настоящее время у Вашингтона есть все шансы для достижения договоренностей с Пхеньяном. "Я думаю, что он [лидер КНДР Ким Чен Ын] тоже устал от того, с чем ему приходится иметь дело. У него есть шанс сделать Северную Корею настоящим экономическим гигантом", - подчеркнул Трамп, сообщает ТАСС.

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена провести вторую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во Вьетнаме.

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что в преддверии второго саммита Трамп настроен оптимистично и считает возможным реальный прогресс в отношениях двух стран. "На втором саммите мы изложим свои ожидания относительно конкретных шагов, которые должна сделать Северная Корея, чтобы начать настоящую денуклеаризацию", — добавил Пенс.

Как сообщалось ранее, Пхеньян заявил, что не будет отказываться от своего ядерного оружия до тех пор, пока США сами представляют ядерную угрозу в регионе. В КНДР считают, что, говоря о денуклеаризации Корейского полуострова, имеют в виду как территорию КНДР, так и территорию Южной Кореи, в которой расквартированы вооруженные силы США, обладающие ядерным оружием, названные в сообщении ЦТАК "захватническими".