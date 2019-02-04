"Бабушки легкого поведения - 2" закрепились в российском прокате

Российская комедия "Бабушка легкого поведения - 2. Престарелые мстители" вторую неделю подряд лидирует в российском кинопрокате.

Лента рассказывает о новых приключениях афериста Саши Рубенштейна. В комедии сыграли Александр Ревва, Дмитрий Нагиев, певица Глюкоза. За время проката фильм заработал 367,9 млн руб.

Вторую строчку рейтинга занимает российский фильм "Спасти Ленинград". Картина режиссера Алексея Козлова имеет документальную основу и посвящена одному дню блокады. За прошедшие выходные фильм заработал 87,6 млн руб.

Замыкает тройку голливудский фильм "Зеленая книга" Питера Фаррелли, собравший за прошедшие выходные 82,5 млн руб. В картине сыграли Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини, сообщает ТАСС.

Напомним, к юбилею снятия блокады Ленинграда в России на экраны вышел фильм "Спасти Ленинград", посвященный трагической истории затонувшей Баржи 752, которая в ночь на 17 сентября 1941 года попала в шторм, была атакована немецкой авиацией, разломилась на части и пошла ко дну, унеся с собой более тысячи жизней, в том числе погибло множество детей.

Режиссер и сценарист картины Алексей Козлов известен, прежде всего, своими многосерийными лентами на телевидении, в частности, зрителям НТВ знаком по криминальным сериалам ("Всегда говори "Всегда", "Опера. Хроники убойного отдела", "Девяностые" и так далее). "Спасти Ленинград" снимался без поддержки Фонда кино и Министерства культуры, помогал только город – правительство Санкт-Петербурга "спонсировало" масштабную сцену боя на воде Ладожского озера, фильм снят при поддержке компании "Юниверсал".

Даже неискушенный зритель замечает попытки повторить шедевр и находит их довольно "топорными". Козлов парирует, что если бы историю рассказывала не "бабушка", а дедушка авторов – обвинили бы в том, что это похоже на "Спасти рядового Райана". И вообще после "Титаника" табу на съемки в машине с запотевшими стеклами не стоит: "Эстетически это ближе к "Дюнкерку", к "Титанику" не имеет никакого отношения. Я не задумывал "Титаник", – сказал режиссер после предпоказа в Москве.