На доме Децла в Москве может появиться памятная табличка

Мосгордума готова поддержать инициативу об установке на доме в Москве, где жил исполнитель Децл, памятной таблички, в случае если такое предложение поступит в парламент.

Как сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, табличка может появиться через 10 лет после того, как человек ушел из жизни. Пока такое предложение не поступало, сообщает ТАСС.

Децл умер в возрасте 35 лет. В столице Удмуртии он выступал на частной вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена. Организаторы утверждают, что на мероприятии не было наркотиков, на видео последнего концертного номера Децла он выглядит вполне здоровым и опасений за его жизнь не возникает.