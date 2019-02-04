04 Февраля 2019
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Общество Центральный ФО

На доме Децла в Москве может появиться памятная табличка

Мосгордума готова поддержать инициативу об установке на доме в Москве, где жил исполнитель Децл, памятной таблички, в случае если такое предложение поступит в парламент.

Как сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, табличка может появиться через 10 лет после того, как человек ушел из жизни. Пока такое предложение не поступало, сообщает ТАСС.

Децл умер в возрасте 35 лет. В столице Удмуртии он выступал на частной вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена. Организаторы утверждают, что на мероприятии не было наркотиков, на видео последнего концертного номера Децла он выглядит вполне здоровым и опасений за его жизнь не возникает.

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На доме Децла в Москве может появиться памятная табличка

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Теги: Децл, памятная табличка, музыкант



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