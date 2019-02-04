Россияне стали больше тратиться на бензин

Россияне в январе стали больше тратить за бензин, покупки в магазинах и еду в точках общественного питания.

Как сообщает крупный оператор фискальных данных "Такском", средний чек на заправках в первый месяц 2019 года вырос на 8% и достиг 1 тыс. 250 руб. Это произошло, в том числе из-за того, что водители стали больше тратить на услуги в АЗС.

Так, автолюбители стали чаще покупать кофе. Они потратили на него на 20% больше, чем раньше.

В гипермаркетах и супермаркетах россияне также стали больше тратиться. Средний чек вырос на 11% и составил 750 руб. В кафе средний счет достиг 1 тыс. 200 руб. - рост на 9%.

При этом на спиртные напитки россияне стали тратить меньше на 2% (до 519 руб).

Это связано с массовыми покупками алкоголя в декабре, сообщают "Известия".

Тем временем, российским властям удалось добиться роста темпами "выше мировых", но речь идет не об экономике страны, а о ценах. Индекс потребительских цен оказался не только выше прогнозов Правительства, но и показателя инфляции в других странах мира. Сравнительный анализ показывает, что цены в 2018 г. в России росли в три раза быстрее, чем в Европе, которую чиновники так часто ставят в пример.

Экономисты объясняют, что причина кроется в изменениях налоговой системы в нашем государстве, каждая трансформация приводит к росту стоимости товаров.