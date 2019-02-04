04 Февраля 2019
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Экономика В России

Экономист: доллар может подскочить до 85 рублей

В январе рост стоимости рубля составил более 6% по отношению к доллару.

В последние дни месяца российская валюта и другие активы развивающихся стран укреплялись благодаря изменению риторики ФРС США.

Как сообщил аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, поводом для возобновления роста рубля может стать улучшение настроения на нефтяном рынке и дальнейшая просадка доллара. Иначе рубль продолжит торговаться вблизи новых максимумов, с высоким шансом вновь ослабнуть до уровня в 67 за доллар.

Таким образом, вероятность повторения истории 2016 года, когда биржевой курс рубля в конце января рухнул к отметкам в 85 за доллар и 95 за евро, крайне мала и не превышает одного процента.

По словам экономиста, данный сценарий имеет шанс реализоваться лишь в случае возникновения полномасштабного мирового кризиса, который ударит по спросу на сырье, обрушив цены к уровню 2016 года - 30 долларов за баррель, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, 2018 г. за последнюю "трехлетку" стал худшим для рубля - национальная валюта подешевела на 21%. На сегодня доллар стоит более 65 руб., до конца года на фоне внешнеполитических событий курс может приблизиться к 70 руб., считают эксперты финансового рынка. При схожих прогнозах относительно курса рубля, мнения финансистов относительно ключевой ставки разошлись: от снижения до 6% годовых до скачка к отметке 15%,

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Экономист: доллар может подскочить до 85 рублей

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Теги: рубль, доллар, валюта



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