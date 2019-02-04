Tesla может обанкротиться уже в марте

В марте компании Илона Маска Tesla предстоит выплатить кредиторам почти $1 млрд по облигациям.

Так как денег у компании нет, то самый вероятный сценарий развития событий — дефолт и последующее банкротство. Выплаты необходимо произвести 1 марта, общая сумма — $920 млн. Как говорят эксперты, наличных денег у Tesla хватит только на половину. Остальное придется гасить акциями. Однако для этого их рыночная стоимость должна превысить $360 за штуку. Это почти на четверть больше текущих котировок.

Начало 2019 года оказалось для компании не самым удачным. В середине января Tesla пришлось отозвать почти 15 тыс. машин в Китае из-за проблем с подушками безопасности. Не вдохновило инвесторов и сообщение об увольнении свыше 3 тыс. сотрудников компании.

Кроме того, 30 января в ходе телеконференции с инвесторами Илон Маск заявил, что уволил финансового директора Дипака Ахуджу. Акции Tesla отреагировали, упав на 4%, сообщает Р ИА "Новости".

Ранее Илон Маск раскрыл стоимость домаена Tesla.com, который был куплен в 2016 году у Стюарта Гроссмана.

В своем Твиттере Маск написал, что домен был приобретен за $11 млн. Также он отметил, что доменное имя TeslaMotors.com ему не особо нравилось, даже тогда, когда он занимался только автомобилями. Как считает глава компании, покупка домена Tesla.com очень положительно повлияла на развитие компании и эти вложения давно окупились, сообщает vc.ru.