Большинство японцев не верят Абэ при решении спора о Курилах

88,2% жителей Японии не верят в возможность успешного завершения премьер-министром Синдзо Абэ территориального спора с Россией о принадлежности Курил в ближайшие два года.

В положительный успех переговоров верят 7,3% опрошенных агентством Kyodo. Исследование также показало рост поддержки кабмина со стороны населения до 45,6%.

Подобное исследование проводилось в январе. Тогда в достижение соглашения на переговорах с Россией не верили 72% японцев, сообщает ТАСС.

Токио продолжает настаивать на том, что его суверенитет распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в нижней палате парламента.

По его словам, "изменений в этой позиции нет". "Северные территории - это наши исконные территории", - сказала японский премьер.

Абэ пояснил, что позиция Токио заключается в том, чтобы "определить принадлежность четырех островов" и на этой основе заключить мирный договор.

Напомним, ранее Синдзо Абэ заявлял, что новый раунд консультаций глав МИД РФ и Японии по мирному договору состоится в феврале. Также известно, что в Москве проведут шествие и новый массовый митинг в защиту Южных Курил.