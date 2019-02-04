04 Февраля 2019
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Политика В России В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Кандидат в президенты Украины Зеленский захотел встретиться с Путиным

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом он заявил на встрече с западными дипломатами. Встреча состоялась по инициативе послов в представительстве Европейского союза на Украине. В ходе мероприятия французский посол Изабель Дюмон поинтересовалась, как Зеленский намерен решать проблему Донбасса.

"Ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным, послы у него спросили — не боится ли он, что администрацию президента после этого сожгут радикалы?" — сообщил источник "Страна.ua".

Тем временем, президентский рейтинг на Украине неожиданно возглавил шоумен Владимир Зеленский, который опередил лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Таковы данные январского опроса социологической группы "Рейтинг", обнародованные на ее сайте. Зеленского поддерживают 19% из числа определившихся, Тимошенко - 18%, нынешнего президента Петра Порошенко - 15%, Юрия Бойко - 10%. Зеленский также имеет самый высокий потенциал электорального роста. Его готовы поддержать 7% избирателей, если их кандидаты не будут участвовать.

Характерно, что 45% опрошенных считают, что президентом должен стать новый человек, даже без опыта государственного управления.

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Кандидат в президенты Украины Зеленский захотел встретиться с Путиным

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Донбасс



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