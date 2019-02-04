Мадуро сравнил себя с Иисусом Христом

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил себя с Иисусом Христом.

"Я - рабочий, как Иисус, Христос-Спаситель, глубокий христианин - от сердца христианина к нашему богу", - заявил глава государства в ходе подготовки к военным учениям, которые начнутся 10 февраля.

Мадуро также обратился к военнослужащим с просьбой усилить свою готовность перед лицом угрозы для страны. "Вы солдаты родины - максимальная гарантия единства и венесуэльского суверенитета. Быть или не быть, сказал великий Шекспир. Быть или не быть - это сегодняшняя дилемма. Быть родиной или быть колонией. Быть Венесуэлой или быть ничем. Быть единым нардом, едиными вооруженными силами или распадом, быть будущим или исчезнуть мечте, которой в Венесуэле более 200 лет", - сказал президент.

Гражданско-военные учения станут самыми крупными и важными из всех, что проводила страна за 200-летнюю историю, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал спикера парламента страны Хуана Гуаидо исполняющим обязанности "президента" страны. Об этом сообщается в Twitter. На ролик отреагировали ВВС Венесуэлы. Военные назвали заявление генерала предательством.

Ранее эксперты предполагали, что армия может перейти на сторону лидера оппозиции Хуана Гуаёдо. Однако опасения вызывал средний офицерский состав и молодые военные.