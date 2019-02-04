Задержан владелец разбившегося под Калугой автобуса

После смертельного ДТП в Калужской области, задержан владелец автобуса - индивидуальный предприниматель из Ярцево.

Как сообщает СКР, в настоящее время тела всех погибших опознаны родственниками. Это женщины в возрасте 30, 31, 36 и 54 лет, две 8-летний девочки и одна девочка семи лет.

Изымается документация, имеющая значение для следствия, в том числе устанавливается техническое состояние автобуса.

Напомним, утром в воскресенье, 3 февраля, в Калужской области произошло ДТП: автобус перевернулся и вылетел в придорожный кювет. На нем из смоленского Ярцево в Калугу ехали участники детского танцевального коллектива. Погибли семь человек, в их числе – четверо детей. 30 человек пострадали, 28 были госпитализированы. Всего в автобусе находилось 48 человек, 33 из них – дети. Возбуждено уголовное дело, водитель взят под стражу.

Семьям смолян, погибших в ДТП с автобусом в Калужской области, выплатят по 1 млн руб. из резервного фонда администрации Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.