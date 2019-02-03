В Киеве "интронизовали" лидера раскола Думенко-Епифания. Приехали только фанариоты, католики, униаты и протестанты

В Киеве прошла церемония "интронизации" нового лидера неканонической "единой церкви" Украины Сергея Думенко (Епифания). На нее прибыла только делегация Фанара, из православных церквей не прибыл никто, однако приехали униаты, католики и протестанты.

Церемонию посетили украинский президент Петр Порошенко с женой, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и другие политики. Также присутствовали лидер униатов Святослав Шевчук, глава конференции римо-католических епископов Бронислав Бернацкий, представители протестантских организаций. От Фанара прибыла небольшая делегация, включающая игумена афонского монастыря Ксенофонт архимандрита Алексия и двух монахов. Однако прибывшие с Афона представляли Фанар, а не Святую гору, так как Священный Кинот Афона принял решение не посылать свою делегацию.

Порошенко заявил, что "интронизация" Думенко является "большим государственным вопросом", который успешно решен, подтвердив государственный заказ на создание "единой церкви".

Характерно, что верующие проигнорировали это событие: на площади перед Софийским собором было безлюдно, присутствовали только полиция и журналисты, сообщает "Страна", опубликовавшая соответствующие фото. О каком-либо присутствии верующих не сообщают и провластные украинские СМИ.

Напомним, чо 15 декабря под руководством Фанара в Киеве прошел "объединительный собор" раскольников, создавший "православную церковь Украины". В конце января она была официально зарегистрирована. Таким образом, на Украине юридически возникла третья крупная раскольническая организация, поскольку параллельно продолжают существовать киевский "патриархат" и "автокефальная церковь".

Отметим, что, согласно церковным канонам, новый лидер является мирянином и имеет только мирское имя Сергей Думенко, поскольку не имел ни канонического пострижения в монахи, ни рукоположения в епископы.