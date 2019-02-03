В Киеве "интронизовали" лидера раскола Думенко-Епифания. Приехали только фанариоты, католики, униаты и протестанты

04 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Религия В бывшем СССР Украина

В Киеве "интронизовали" лидера раскола Думенко-Епифания. Приехали только фанариоты, католики, униаты и протестанты

В Киеве прошла церемония "интронизации" нового лидера неканонической "единой церкви" Украины Сергея Думенко (Епифания). На нее прибыла только делегация Фанара, из православных церквей не прибыл никто, однако приехали униаты, католики и протестанты.
Читайте также:

Церемонию посетили украинский президент Петр Порошенко с женой, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и другие политики. Также присутствовали лидер униатов Святослав Шевчук, глава конференции римо-католических епископов Бронислав Бернацкий, представители протестантских организаций. От Фанара прибыла небольшая делегация, включающая игумена афонского монастыря Ксенофонт архимандрита Алексия и двух монахов. Однако прибывшие с Афона представляли Фанар, а не Святую гору, так как Священный Кинот Афона принял решение не посылать свою делегацию.

Порошенко заявил, что "интронизация" Думенко является "большим государственным вопросом", который успешно решен, подтвердив государственный заказ на создание "единой церкви".

Характерно, что верующие проигнорировали это событие: на площади перед Софийским собором было безлюдно, присутствовали только полиция и журналисты, сообщает "Страна", опубликовавшая соответствующие фото. О каком-либо присутствии верующих не сообщают и провластные украинские СМИ.

Напомним, чо 15 декабря под руководством Фанара в Киеве прошел "объединительный собор" раскольников, создавший "православную церковь Украины". В конце января она была официально зарегистрирована. Таким образом, на Украине юридически возникла третья крупная раскольническая организация, поскольку параллельно продолжают существовать киевский "патриархат" и "автокефальная церковь".

Отметим, что, согласно церковным канонам, новый лидер является мирянином и имеет только мирское имя Сергей Думенко, поскольку не имел ни канонического пострижения в монахи, ни рукоположения в епископы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Киеве "интронизовали" лидера раскола Думенко-Епифания. Приехали только фанариоты, католики, униаты и протестанты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, церковь, раскол, Сергей Думенко, Епифаний



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 660

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети