Лидера коммунистов Украины не допустили к президентским выборам

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатом на пост президента лидеру Коммунистической партии страны Петру Симоненко. Формальной причиной стало то, что Симоненко выдвигался от партии, а коммунистическая идеология на Украине запрещена.

Отметим, что на 2 февраля ЦИК страны уже зарегистрировал рекордное количество кандидатов в президенты - 28. Прием документов для регистрации закончился сегодня. Последний день регистрации - 8 февраля. Выборы пройдут 31 марта, второй тур - 21 апреля.